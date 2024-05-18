В Москве начался полевой археологический сезон

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начался полевой археологический сезон. Специалисты исследуют более 200 площадок.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Работы будут проходить с мая по октябрь. В центре столицы исследования организуют на Берсеневской и Софийской набережных, в Руновском и Романовом переулках, на Никольской и Тверской улицах.

С начала года специалисты нашли более 2000 артефактов, в том числе коробчатый изразец и белоглиняный коник XVI века, керамическую чашу XVII века, мерную гирю XIX века.

Ранее сообщалось, что следы старого некрополя на территории Новодевичьего монастыря нашли археологи во время реставрационных работ.