RT в Telegram
Подпишись

В Москве начался полевой археологический сезон

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начался полевой археологический сезон. Специалисты исследуют более 200 площадок.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Работы будут проходить с мая по октябрь. В центре столицы исследования организуют на Берсеневской и Софийской набережных, в Руновском и Романовом переулках, на Никольской и Тверской улицах.

С начала года специалисты нашли более 2000 артефактов, в том числе коробчатый изразец и белоглиняный коник XVI века, керамическую чашу XVII века, мерную гирю XIX века.

Ранее сообщалось, что следы старого некрополя на территории Новодевичьего монастыря нашли археологи во время реставрационных работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить