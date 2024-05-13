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Археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря

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Следы старого некрополя на территории Новодевичьего монастыря нашли археологи во время реставрационных работ.
Археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«На территории Новодевичьего монастыря находится один из самых исторически значимых для прошлого Москвы некрополей. В нём сохранились до наших дней памятники великим людям России XIX — начала XX века», — заявил он.

По его словам, обнаружены древние надгробные плиты, относящиеся к XVI—XVIII векам. Надгробия вырублены из мягкого белого известняка и украшены искусной резьбой.

Ранее в подмосковном Дмитрове стартовала выставка «Археологические открытия Подмосковья».

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