Археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря

Следы старого некрополя на территории Новодевичьего монастыря нашли археологи во время реставрационных работ.

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«На территории Новодевичьего монастыря находится один из самых исторически значимых для прошлого Москвы некрополей. В нём сохранились до наших дней памятники великим людям России XIX — начала XX века», — заявил он.

По его словам, обнаружены древние надгробные плиты, относящиеся к XVI—XVIII векам. Надгробия вырублены из мягкого белого известняка и украшены искусной резьбой.

Ранее в подмосковном Дмитрове стартовала выставка «Археологические открытия Подмосковья».