Археологи нашли старый некрополь на территории Новодевичьего монастыря
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Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
«На территории Новодевичьего монастыря находится один из самых исторически значимых для прошлого Москвы некрополей. В нём сохранились до наших дней памятники великим людям России XIX — начала XX века», — заявил он.
По его словам, обнаружены древние надгробные плиты, относящиеся к XVI—XVIII векам. Надгробия вырублены из мягкого белого известняка и украшены искусной резьбой.
Ранее в подмосковном Дмитрове стартовала выставка «Археологические открытия Подмосковья».