В подмосковном Дмитрове стартовала выставка «Археологические открытия Подмосковья»
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Об этом сообщает «Радио 1», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции представлены наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведённых на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и города Вереи во время хозяйственных и строительных работ, реконструкции инженерных сетей, работ по благоустройству общественных территорий и организации пешеходных зон», — сказано в сообщении.
Выставка проходит до 27 октября 2024 года, вход бесплатный.
Ранее петербургские археологи нашли 20 тыс. артефактов древних культур в Краснодарском крае.