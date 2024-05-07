В подмосковном Дмитрове стартовала выставка «Археологические открытия Подмосковья»

В подмосковном Дмитрове в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» началась выставка «Археологические открытия Подмосковья».

Об этом сообщает «Радио 1», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«В экспозиции представлены наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведённых на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и города Вереи во время хозяйственных и строительных работ, реконструкции инженерных сетей, работ по благоустройству общественных территорий и организации пешеходных зон», — сказано в сообщении.

Выставка проходит до 27 октября 2024 года, вход бесплатный.

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