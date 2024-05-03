Петербургские археологи нашли 20 тысяч артефактов древних культур в Краснодарском крае

Археологи из Петербурга обнаружили 20 тыс. артефактов древних культур во время раскопок в Краснодарском крае.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук проводят археологические раскопки на хуторе Шептальском Краснодарского края, где нашли редкие памятники древних культур.

«Открытые ИИМК РАН археологические памятники уникальны для Прикубанья и заслуживают дальнейшего и более детального изучения. Петербургские археологи вновь продемонстрировали свой высочайший профессионализм и богатейший опыт в деле изучения, сохранения и возрождения исторического наследия», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Археологи открыли 162 объекта, нашли около 20 тыс. артефактов, которые относятся к эпохе ранней бронзы и раннему железному веку. Из их числа выделено 254 находки, имеющие музейное значение.

Ранее в Анапе археологи изучили 47 древних погребений некрополя Горгиппии.