В Анапе археологи изучили 47 древних погребений некрополя Горгиппии
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на заместителя губернатора Краснодарского края Романа Лузинова.
«Некрополь древнего города Горгиппия» датируется VI веком до нашей эры — IV веком нашей эры. Он расположен в центре Анапы. Горгиппия — один из наиболее известных античных городов Северного Причерноморья», — рассказал Лузинов.
В погребениях обнаружены монеты, мечи и различные украшения, красноглиняные кувшины, фрагменты амфор, посуда, бальзамарии и амфориски.
Ранее сообщалось, что в античном склепе на Керченском полуострове археологи нашли золотую подвеску с изображением горгоны Медузы.