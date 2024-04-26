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В Анапе археологи изучили 47 древних погребений некрополя Горгиппии

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Погребения античного времени и археологические объекты «Некрополя древнего города Горгиппия» изучили археологи в Анапе.
В Анапе археологи изучили 47 древних погребений некрополя Горгиппии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на заместителя губернатора Краснодарского края Романа Лузинова.

«Некрополь древнего города Горгиппия» датируется VI веком до нашей эры — IV веком нашей эры. Он расположен в центре Анапы. Горгиппия — один из наиболее известных античных городов Северного Причерноморья», — рассказал Лузинов.

В погребениях обнаружены монеты, мечи и различные украшения, красноглиняные кувшины, фрагменты амфор, посуда, бальзамарии и амфориски.

Ранее сообщалось, что в античном склепе на Керченском полуострове археологи нашли золотую подвеску с изображением горгоны Медузы.

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