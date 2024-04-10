Археологи нашли золотую подвеску с горгоной Медузой в Крыму

В античном склепе на Керченском полуострове археологи нашли золотую подвеску с изображением горгоны Медузы.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.

Волонтёры фонда обнаружили артефакт во время расчистки одного из античных склепов некрополя Кыз-Аул (посёлок Яковенково).

«Изображение горгоны Медузы было распространено в это время среди римской военной аристократии. Известно, что её размещали даже на доспехах римских императоров, таких как Траян, Адриан и Марк Аврелий. По всей видимости, изображение её головы должно было защищать владельца данного предмета», — сказал Марков.

Находка передана на хранение в Керченский историко-археологический музей.

Ранее сообщалось, что московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках.