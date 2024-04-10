Археологи нашли золотую подвеску с горгоной Медузой в Крыму
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.
Волонтёры фонда обнаружили артефакт во время расчистки одного из античных склепов некрополя Кыз-Аул (посёлок Яковенково).
«Изображение горгоны Медузы было распространено в это время среди римской военной аристократии. Известно, что её размещали даже на доспехах римских императоров, таких как Траян, Адриан и Марк Аврелий. По всей видимости, изображение её головы должно было защищать владельца данного предмета», — сказал Марков.
Находка передана на хранение в Керченский историко-археологический музей.
Ранее сообщалось, что московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках.