RT в Telegram
Подпишись

Археологи нашли золотую подвеску с горгоной Медузой в Крыму

Короткая ссылка
В античном склепе на Керченском полуострове археологи нашли золотую подвеску с изображением горгоны Медузы.
Археологи нашли золотую подвеску с горгоной Медузой в Крыму
  • © Фонд «Археология»

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.

Волонтёры фонда обнаружили артефакт во время расчистки одного из античных склепов некрополя Кыз-Аул (посёлок Яковенково).

«Изображение горгоны Медузы было распространено в это время среди римской военной аристократии. Известно, что её размещали даже на доспехах римских императоров, таких как Траян, Адриан и Марк Аврелий. По всей видимости, изображение её головы должно было защищать владельца данного предмета», — сказал Марков.

Находка передана на хранение в Керченский историко-археологический музей.

Ранее сообщалось, что московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить