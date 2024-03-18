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Московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках

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В Москве археологи в результате раскопок в 2022—2023 годах обнаружили порядка 400 предметов, датируемых XVIII—XIX веками. Находки были сделаны на улице Усачёва в Хамовниках.
Московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

Руководитель Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов сообщил, что среди найденных предметов — детские игрушки, посуда, украшения, монеты и другие артефакты.

«Среди находок есть, например, щипцы из набора сладостей кондитерской «Трамбле». Она располагалась на углу Петровки и Кузнецкого Моста и была одним из знаковых мест столицы», — уточнил глава департамента.

Ранее сообщалось, что столичные археологи передадут в Музей Москвы около 600 исторических предметов быта XV—XVIII веков, найденных при раскопках на Тверской улице в 2022—2023 годах.

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