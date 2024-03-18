Московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках
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Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Руководитель Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов сообщил, что среди найденных предметов — детские игрушки, посуда, украшения, монеты и другие артефакты.
«Среди находок есть, например, щипцы из набора сладостей кондитерской «Трамбле». Она располагалась на углу Петровки и Кузнецкого Моста и была одним из знаковых мест столицы», — уточнил глава департамента.
Ранее сообщалось, что столичные археологи передадут в Музей Москвы около 600 исторических предметов быта XV—XVIII веков, найденных при раскопках на Тверской улице в 2022—2023 годах.