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Музею Москвы передадут коллекцию найденных на Тверской улице артефактов

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Столичные археологи передадут в Музей Москвы около 600 исторических предметов быта XV—XVIII веков, найденных при раскопках на Тверской улице в 2022—2023 годах.
Музею Москвы передадут коллекцию найденных на Тверской улице артефактов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Артефакты обнаружили между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII столетие располагалась территория Белого города.

«С XVIII по XIX век она входила в границы Камер-Коллежского вала. Так называлась высокая заградительная насыпь, окружённая рвом и заставами, которая служила таможенной границей между Москвой и Московским уездом», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В числе находок — белоглиняные, красноглиняные, чернолощёные и краснолощёные предметы быта, осколок стеклянного сосуда, созданного в итальянской технике миллефиори, булавка, столовый нож, монета номиналом десять копеек регулярной чеканки первой половины XX века, а также несколько тонких серебряных монет-чешуек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге археологи приступили к изучению руин церкви Смоленской иконы Божией Матери в Пулкове.

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