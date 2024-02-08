Музею Москвы передадут коллекцию найденных на Тверской улице артефактов
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Артефакты обнаружили между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII столетие располагалась территория Белого города.
«С XVIII по XIX век она входила в границы Камер-Коллежского вала. Так называлась высокая заградительная насыпь, окружённая рвом и заставами, которая служила таможенной границей между Москвой и Московским уездом», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В числе находок — белоглиняные, красноглиняные, чернолощёные и краснолощёные предметы быта, осколок стеклянного сосуда, созданного в итальянской технике миллефиори, булавка, столовый нож, монета номиналом десять копеек регулярной чеканки первой половины XX века, а также несколько тонких серебряных монет-чешуек.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге археологи приступили к изучению руин церкви Смоленской иконы Божией Матери в Пулкове.