В Петербурге учёные изучают руины церкви Смоленской иконы Богородицы в Пулково
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Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Археологи уже обнаружили фрагменты пола в храме. Предполагается, что он был выложен плиткой конца XIX века. В настоящее время специалисты изучают найденный обрушенный подвал храма.
Кроме того, на территории церкви нашли два гранитных надгробия конца XIX века.
Ранее руководитель Департамента культурного наследия Москвы и главный археолог столицы Леонид Кондрашев рассказал, что археологические раскопки в городе продолжаются и в зимний период.