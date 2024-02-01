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В Петербурге учёные изучают руины церкви Смоленской иконы Богородицы в Пулково

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В Санкт-Петербурге археологи приступили к изучению руин церкви Смоленской иконы Божией Матери в Пулково. Здание церкви 1785 года постройки признано объектом культурного наследия.
В Петербурге учёные изучают руины церкви Смоленской иконы Богородицы в Пулково
  • © gov.spb.ru

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Археологи уже обнаружили фрагменты пола в храме. Предполагается, что он был выложен плиткой конца XIX века. В настоящее время специалисты изучают найденный обрушенный подвал храма.

Кроме того, на территории церкви нашли два гранитных надгробия конца XIX века.

Ранее руководитель Департамента культурного наследия Москвы и главный археолог столицы Леонид Кондрашев рассказал, что археологические раскопки в городе продолжаются и в зимний период.

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