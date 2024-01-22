В Москве рассказали о значимости круглогодичных археологических раскопок

Руководитель департамента культурного наследия Москвы и главный археолог столицы Леонид Кондрашев рассказал, что археологические раскопки в городе продолжаются и в зимний период.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Если бы археологи не участвовали в земляных работах, проводимых круглый год, многие древности при разработке грунта были бы безвозвратно утеряны. Такие раскопки называют спасательной археологией, пояснил специалист.

По его словам, в 2011 году в Нескучном саду Москвы обнаружили осколок каменного орудия эпохи палеолита — 30 тыс. лет до н.э., а в 2015-м в Зарядье нашли берестяную грамоту — четвёртую за всю историю раскопок в столице.

В 2023 году во время раскопок найдено около 9000 древних предметов, а за последние 12 лет — более 100 тыс.

Ранее вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал об исторических находках в Суздале.