В Институте археологии РАН рассказали о находках, сделанных в Суздале

Вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал о находках, сделанных в Суздале, который отметит своё 1000-летие в 2024 году.

«Юбилей Суздаля — это важная дата для истории России, её становления. Она будет отмечаться в течение всего года. Здесь всегда велись масштабные археологические исследования, но характер Суздальской земли как особой археологической территории прояснился совсем недавно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, принципиальной особенностью является наличие вокруг города плотной сети поселений. За 20 лет исследований их открыто более 400.

«К юбилею мы издали монографию об итогах 20-летней работы в этом районе, где попытались показать, как данная территория стала основным очагом древнерусского расселения в Северо-Восточной Руси и опорой для формирования княжеской власти», — сообщил Макаров.

Как отметил эксперт, археологи находят в том числе усадьбы элиты, служившей князю.

«На одном из таких поселений, площадью всего 7 тыс. кв. м, найдена печать Юрия Долгорукого», — сказал он.

Макаров уточнил, что в Суздале и Суздальском Ополье за все годы исследований обнаружено всего 12 печатей.

«Я бы выделил ещё одно междисциплинарное исследование, связанное с изучением средневековых некрополей с использованием методов археологии, геофизики и ГИС-технологий. Речь идёт о поисках и раскопках могильников с утраченными курганными насыпями. Первооткрывателем курганных могильников X—XI веков под Суздалем был один из основоположников отечественной археологии — Алексей Сергеевич Уваров», — добавил эксперт.

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, обнаруженных в 2022 году во время поисков в районе Китай-города, передадут в фонд Музея Москвы.