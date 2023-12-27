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Фонд Музея Москвы получит клад серебряных монет XVIII века

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Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, обнаруженных в 2022 году во время поисков в районе Китай-города, передадут в фонд Музея Москвы.
Фонд Музея Москвы получит клад серебряных монет XVIII века
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На эти средства москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю. Но ценны они ещё и тем, что на аверсах вычеканены профили трёх русских императриц эпохи дворцовых переворотов. На большинстве из них красуются изображения Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной можно разглядеть Анну Иоанновну», — сказал Емельянов.

По мнению специалистов, накопления были спрятаны во время правления Екатерины Великой.

Отмечается, что за более чем десять лет археологических раскопок коллекции музеев Москвы пополнили 100 тыс. находок.

Ранее сообщалось, что в Борском городском округе Нижегородской области выявили два новых объекта археологического наследия, датированных XVIII—XIX веками.

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