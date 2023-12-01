Могильники Нижегородской области признали объектами археологического наследия

В Борском городском округе Нижегородской области выявили два новых объекта археологического наследия, датированных XVIII — XIX веками.

Это грунтовый могильник «Развилье 1» и грунтовый могильник «Спасское 1», пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

«Принято решение о включении данных объектов в список выявленных объектов археологического наследия Нижегородской области, так как они представляют ценность для изучения истории развития сёл Развилье и Спасское, а также Борского городского округа в целом», — прокомментировал руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия области Григорий Меламед.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 14 археологическим памятникам присвоен статус выявленных объектов культурного наследия.