В Удмуртии зарегистрировали 14 выявленных культурных объектов

В Удмуртской Республике 14 археологическим памятникам присвоен статус выявленных объектов культурного наследия.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу агентства по госохране объектов культурного наследия республики.

Выявленные архитектурные памятники находятся в Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском и Сарапульском районах.

В основном это древние селища и городища, а также Бемышевский медеплавильный завод.

В будущем будут подготовлены документы на включение данных памятников в государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.