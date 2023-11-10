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В Удмуртии зарегистрировали 14 выявленных культурных объектов

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В Удмуртской Республике 14 археологическим памятникам присвоен статус выявленных объектов культурного наследия.
В Удмуртии зарегистрировали 14 выявленных культурных объектов
  • © aoknur.udmr.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу агентства по госохране объектов культурного наследия республики.

Выявленные архитектурные памятники находятся в Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском и Сарапульском районах.

В основном это древние селища и городища, а также Бемышевский медеплавильный завод.

В будущем будут подготовлены документы на включение данных памятников в государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.

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