В Удмуртии зарегистрировали 14 выявленных культурных объектов
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу агентства по госохране объектов культурного наследия республики.
Выявленные архитектурные памятники находятся в Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском и Сарапульском районах.
В основном это древние селища и городища, а также Бемышевский медеплавильный завод.
В будущем будут подготовлены документы на включение данных памятников в государственный реестр объектов культурного наследия.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.