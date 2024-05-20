В Крыму завели дело по факту гибели школьника на трансформаторной подстанции
- РИА Новости
Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю на своём сайте.
«Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что днём 18 мая 13-летний школьник, прибывший в гости к родственникам в село Пчельники Советского района, с двумя товарищами отправился на прогулку. Обнаружив в степи трансформаторную подстанцию, юноша забрался внутрь и получил множественные тяжёлые электротравмы, несовместимые с жизнью», — заявили в ведомстве.
Установлено, что двери подстанции не были закрыты на замок.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Воронеже подростка ударило током при настройке электрогитары.