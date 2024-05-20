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В Крыму завели дело по факту гибели школьника на трансформаторной подстанции

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В Советском районе Крыма завели дело по факту гибели школьника от удара током на трансформаторной подстанции.
В Крыму завели дело по факту гибели школьника на трансформаторной подстанции
  • РИА Новости

Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю на своём сайте.

«Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что днём 18 мая 13-летний школьник, прибывший в гости к родственникам в село Пчельники Советского района, с двумя товарищами отправился на прогулку. Обнаружив в степи трансформаторную подстанцию, юноша забрался внутрь и получил множественные тяжёлые электротравмы, несовместимые с жизнью», — заявили в ведомстве.

Установлено, что двери подстанции не были закрыты на замок.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Воронеже подростка ударило током при настройке электрогитары.

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