Заморозки на майских праздниках в Перми стали самыми долгими с 1999 года — морозы держались 11 ночей.

Об этом сообщает URA.RU.

По данным синоптиков, последний раз морозы на майских праздниках держались девять ночей в 1999 году.

«19 мая ночью на большинстве метеостанций Пермского края были отмечены заморозки. Это уже 11-я ночь с отрицательной температурой в нынешнем мае. По числу ночей с заморозками май в Перми уже превзошёл май 1999 года (девять ночей), май 2000 и 2002 годов (по десять ночей), май 2017 года (восемь ночей) и уступает только маю 1986 года (14 ночей)», — говорится в материале.

Метеорологи считают, что, возможно, будет побит рекорд 1986 года.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал майские морозы в регионах России.