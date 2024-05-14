Синоптик Шувалов прокомментировал майские морозы в регионах России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов высказался о холодной погоде в ряде регионов России в мае.

«Безусловно, есть места, в которых это самый холодный месяц. Это скорее территория к северу и востоку от Москвы, где температура на шесть градусов ниже нормы. Идём по сценарию самого холодного, 1918 года», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, майские морозы наблюдались не везде. В некоторых регионах погода отличалась от нормы не так сильно, как в Москве.

«Есть и такие области, как Орловская и Брянская, где отклонения составляют всего лишь три градуса, и это отнюдь не самый холодный старт месяца», — пояснил эксперт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила в беседе с RT, что в начале недели в столичном регионе температура ещё будет ниже климатической нормы.