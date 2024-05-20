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Воробьёв рассказал о мерах по борьбе с мусором в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, какие меры предпринимают в регионе для того, чтобы справиться с мусором.
Воробьёв рассказал о мерах по борьбе с мусором в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Так, в Подмосковье модернизируют контейнерные площадки по сбору ТКО, ужесточают правила перевозки бытовых и строительных отходов и штрафы, развивают систему видеонаблюдения, передаёт 360.ru.

«Пока в сознании человека, компании и частного предпринимателя не будет чёткого понимания, как заказать машину и вывезти мусор за плату или самостоятельно в отведённое для этого место, работу эту должны провести мы», — заявил Воробьёв.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области создали Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

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