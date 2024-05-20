Плющенко — о новой операции на позвоночнике: очень серьёзная, продолжалась пять часов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о новой перенесённой операции.

«Это моя пятая операция на позвоночнике. После неё я выступил в Минске, Ташкенте и теперь в Баку. В сумме это уже моя 19-я операция под общим наркозом, поэтому я уже знаю, как восстанавливаться, как готовить себя к выступлениям», — цитирует Плющенко Sport24.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом. Напомним, что после завершения карьеры спортсмен открыл свою академию «Ангелы Плющенко», в которой тренировались Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее Плющенко высказался в пользу проведения внутренних соревнований совместно с Белоруссией.