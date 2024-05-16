Плющенко: надо объединиться с Белоруссией и делать совместные соревнования

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался в пользу проведения внутренних соревнований совместно с Белоруссией.

«Надо объединяться с Белоруссией и делать совместные соревнования. Должны пойти вперёд и объединиться. Россия и Белоруссия — братские народы, единые», — сказал Плющенко на YouTube-канале ATN.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что фигуристка Любовь Рубцова перешла в академию Плющенко.