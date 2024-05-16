RT в Telegram
Подпишись

Плющенко: надо объединиться с Белоруссией и делать совместные соревнования

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался в пользу проведения внутренних соревнований совместно с Белоруссией.

«Надо объединяться с Белоруссией и делать совместные соревнования. Должны пойти вперёд и объединиться. Россия и Белоруссия — братские народы, единые», — сказал Плющенко на YouTube-канале ATN.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что фигуристка Любовь Рубцова перешла в академию Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить