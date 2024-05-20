Дипломат в ООН: КНР не поставляла оружия никакой из сторон конфликта на Украине

Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.

«Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта», — подчеркнул он.

По словам Гэн Шуана, в отличие от Вашингтона, который целенаправленно продлевает боевые действия, Пекин не будет этого делать и извлекать выгоду из кризиса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы работать с Китаем над тем, чтобы «Пекин повлиял на Москву» на фоне продвижения российских войск в зоне СВО.

Как писала газета Financial Times, заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Китае стали пощёчиной для США.