RT в Telegram
Подпишись

Дипломат в ООН: КНР не поставляла оружия никакой из сторон конфликта на Украине

Короткая ссылка
Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта на Украине и не будет, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
Дипломат в ООН: КНР не поставляла оружия никакой из сторон конфликта на Украине
  • AP
  • © Yuki Iwamura

«Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта», — подчеркнул он.

По словам Гэн Шуана, в отличие от Вашингтона, который целенаправленно продлевает боевые действия, Пекин не будет этого делать и извлекать выгоду из кризиса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы работать с Китаем над тем, чтобы «Пекин повлиял на Москву» на фоне продвижения российских войск в зоне СВО.

Как писала газета Financial Times, заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Китае стали пощёчиной для США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить