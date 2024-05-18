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Зеленский заявил, что хотел бы убедить Китай «повлиять на Россию»

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Владимир Зеленский заявил, что хотел бы работать с Китаем над тем, чтобы «Пекин повлиял на Москву» на фоне продвижения российских войск в зоне СВО.
Зеленский заявил, что хотел бы убедить Китай «повлиять на Россию»
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Общаясь с журналистом AFP, Зеленский напомнил, что проводил телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

«У них есть влияние на Россию, и чем больше таких стран будет на нашей стороне... тем больше России придётся шевелиться», — цитирует Зеленского CNN.

Он также заявил, что хотел бы видеть китайскую делегацию на конференции по Украине, которую планируется провести в Швейцарии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции в Швейцарии ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной.

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер отметил, что во время конференции по урегулированию конфликта на Украине планируется обсудить не только «план Зеленского».

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