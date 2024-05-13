МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только «план Зеленского»
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Об этом пресс-секретарь швейцарского внешнеполитического ведомства рассказал РИА Новости.
По его словам, украинская «формула мира» не будет единственным планом, обсуждаемым на конференции в июне.
Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине.
Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров отметил, что Швейцария не подходит в качестве площадки для проведения переговоров.