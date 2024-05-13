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МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только «план Зеленского»

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Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что во время конференции по урегулированию конфликта на Украине планируется обсудить не только «план Зеленского».
МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только «план Зеленского»
  • Gettyimages.ru

Об этом пресс-секретарь швейцарского внешнеполитического ведомства рассказал РИА Новости.

По его словам, украинская «формула мира» не будет единственным планом, обсуждаемым на конференции в июне. 

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. 

Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров отметил, что Швейцария не подходит в качестве площадки для проведения переговоров. 

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