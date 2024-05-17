Зеленский: Киев ждёт от конференции в Швейцарии гарантий энергобезопасности
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Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью украинскому СМИ.
«Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную... Хотим получить свободное судоходство... И мы хотим сделать серьёзный шаг к обмену пленными», — сказал он.
Отмечается, что Зеленский не пояснил, каким образом могут работать такие гарантии, если на конференцию не приглашена Россия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конференция по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии не будет результативной, даже если в ней примет участие Китай.