Зеленский: Киев ждёт от конференции в Швейцарии гарантий энергобезопасности

Владимир Зеленский заявил, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции в Швейцарии ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной, а также свободного судоходства в Чёрном море.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью украинскому СМИ.

«Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную... Хотим получить свободное судоходство... И мы хотим сделать серьёзный шаг к обмену пленными», — сказал он.

Отмечается, что Зеленский не пояснил, каким образом могут работать такие гарантии, если на конференцию не приглашена Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конференция по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии не будет результативной, даже если в ней примет участие Китай.