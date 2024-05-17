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Зеленский: Киев ждёт от конференции в Швейцарии гарантий энергобезопасности

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Владимир Зеленский заявил, что Киев по итогам запланированной на 15—16 июня конференции в Швейцарии ожидает коммюнике, содержащее гарантии энергетической безопасности, в том числе ядерной, а также свободного судоходства в Чёрном море.
Зеленский: Киев ждёт от конференции в Швейцарии гарантий энергобезопасности
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью украинскому СМИ.

«Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную... Хотим получить свободное судоходство... И мы хотим сделать серьёзный шаг к обмену пленными», — сказал он.

Отмечается, что Зеленский не пояснил, каким образом могут работать такие гарантии, если на конференцию не приглашена Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конференция по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии не будет результативной, даже если в ней примет участие Китай.

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