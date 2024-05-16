Песков: даже при участии Китая конференция по Украине не даст результата
- РИА Новости
Об этом представитель Кремля рассказал газете «Известия».
«Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить, с нашей точки зрения. Но это не добавит результативности именно этому мероприятию», — отметил Песков.
Ранее в швейцарском МИД сообщили, что во время конференции планируется обсудить не только «план Зеленского».
При этом российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в этом мероприятии.