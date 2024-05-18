FT: заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощёчиной для США
«Это явная пощёчина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», — приводит публикацию РИА Новости.
Журналисты напомнили о заявлении лидеров Китая и России об укреплении военных связей между странами и обещании противостоять деструктивному давлению Вашингтона.
Ранее президент России Владимир Путин и китайский лидер в Пекине в неформальной обстановке обсудили «международные дела и Украину».
Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.