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FT: заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощёчиной для США

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Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Китае стали пощёчиной для США, пишет The Financial Times.

«Это явная пощёчина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», — приводит публикацию РИА Новости.

Журналисты напомнили о заявлении лидеров Китая и России об укреплении военных связей между странами и обещании противостоять деструктивному давлению Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин и китайский лидер в Пекине в неформальной обстановке обсудили «международные дела и Украину».

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.

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