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Лидер КНР уверен, что Пекин и Москву ожидают широкие перспективы

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Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекин и Москву ожидают новые возможности и широкие перспективы.
Лидер КНР уверен, что Пекин и Москву ожидают широкие перспективы
  • РИА Новости

«Нас ждут новые исторические возможности и более широкие перспективы. Благодаря совместным усилиям китайско-российские отношения шаг за шагом уверенно движутся вперёд. Результаты нашего сотрудничества идут на благо народов наших стран», — цитирует ТАСС обращение китайского лидера к участникам VIII Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

Он подчеркнул, что отношения Китая и России находятся «на новом старте».

Ранее президент России Владимир Путин и китайский лидер в Пекине в неформальной обстановке обсудили «международные дела и Украину».

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