Ушаков: Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину в формате тет-а-тет.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Очень подробно. Это было в формате тет-а-тет даже, не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — сказал он в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ранее Путин прибыл в Харбин в рамках государственного визита в Китай. Он возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и китайский лидер в Пекине в неформальной обстановке обсудили «международные дела и Украину».

Си Цзиньпин подчеркнул, что урегулирование кризиса на Украине требует создания сбалансированного и эффективного механизма безопасности.