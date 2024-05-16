RT в Telegram
Подпишись

Си Цзиньпин: для разрешения кризиса на Украине нужен новый механизм безопасности

Короткая ссылка
Урегулирование кризиса на Украине требует создания сбалансированного и эффективного механизма безопасности.
Си Цзиньпин: для разрешения кризиса на Украине нужен новый механизм безопасности
  • РИА Новости

О такой необходимости в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Для урегулирования первопричин кризиса на Украине необходимо инициировать создание нового сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма безопасности», — цитирует его агентство «Синьхуа».

Ранее стало известно, что в Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить