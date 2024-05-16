Си Цзиньпин: для разрешения кризиса на Украине нужен новый механизм безопасности

Урегулирование кризиса на Украине требует создания сбалансированного и эффективного механизма безопасности.

О такой необходимости в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Для урегулирования первопричин кризиса на Украине необходимо инициировать создание нового сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма безопасности», — цитирует его агентство «Синьхуа».

Ранее стало известно, что в Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина.