В Курганской области начали ремонт больниц

В Курганской области начали масштабный ремонт больниц.

Об этом сообщает URA.RU.

Сейчас начался ремонт кровли в филиале Межрайонной больницы №4 в р. п. Юргамыш, также в этом году проведут капитальный ремонт фасада и установку двух модульных ФАПов.

В материале говорится, что в ближайшие несколько лет планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории в Шадринске, ремонт 85 медицинских объектов и установка свыше 30 модульных ФАПов и амбулаторий.

Ранее сообщалось, что в Кургане откроют два новых парка.