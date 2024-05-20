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В Курганской области начали ремонт больниц

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В Курганской области начали масштабный ремонт больниц.
В Курганской области начали ремонт больниц
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Сейчас начался ремонт кровли в филиале Межрайонной больницы №4 в р. п. Юргамыш, также в этом году проведут капитальный ремонт фасада и установку двух модульных ФАПов.

В материале говорится, что в ближайшие несколько лет планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории в Шадринске, ремонт 85 медицинских объектов и установка свыше 30 модульных ФАПов и амбулаторий.

Ранее сообщалось, что в Кургане откроют два новых парка.

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