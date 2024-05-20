В Курганской области начали ремонт больниц
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Об этом сообщает URA.RU.
Сейчас начался ремонт кровли в филиале Межрайонной больницы №4 в р. п. Юргамыш, также в этом году проведут капитальный ремонт фасада и установку двух модульных ФАПов.
В материале говорится, что в ближайшие несколько лет планируется строительство новой поликлиники в Кургане, амбулатории в Шадринске, ремонт 85 медицинских объектов и установка свыше 30 модульных ФАПов и амбулаторий.
Ранее сообщалось, что в Кургане откроют два новых парка.