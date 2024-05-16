В Кургане откроют два новых парка в ближайшие два месяца.

Об этом сообщает URA.RU.

«В Кургане в ближайшие два месяца будет завершено создание парка в 4-м микрорайоне Заозёрного (нижняя часть) и экопарка в Рябково. Законтрактованы поставка туда малых архитектурных форм и завершение благоустройства», — сказал глава Курганской области Вадим Шумков.

Также в городе выделены деньги на благоустройство ещё 20 городских скверов и площадок.

Ранее сообщалось, что на «Ночь музеев» в Кургане приедет театр из Казахстана.