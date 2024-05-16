RT в Telegram
Подпишись

В Кургане откроют два новых парка

Короткая ссылка
В Кургане откроют два новых парка в ближайшие два месяца.
В Кургане откроют два новых парка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«В Кургане в ближайшие два месяца будет завершено создание парка в 4-м микрорайоне Заозёрного (нижняя часть) и экопарка в Рябково. Законтрактованы поставка туда малых архитектурных форм и завершение благоустройства», — сказал глава Курганской области Вадим Шумков.

Также в городе выделены деньги на благоустройство ещё 20 городских скверов и площадок.

Ранее сообщалось, что на «Ночь музеев» в Кургане приедет театр из Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить