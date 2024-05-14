На «Ночь музеев» в Кургане приедет театр из Казахстана

На «Ночь музеев» в Кургане приедет театр моды «Томирис» из Казахстана.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию Кургана.

«Театр моды «Томирис» из Петропавловска покажет свои коллекции. Конечно же, будут организованы фотозоны, ожидаются розыгрыш призов и живая музыка, а также хит «Ночи музеев» — экскурсии с фонариками», — говорится в сообщении.

Показ состоится 17 мая. Также посетителей ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления, включая концерт рок-группы «Подземка» и спектакль-летопись «Наши: во имя жизни».

Ранее сообщалось, что «Ночь музеев» пройдёт во Владивостоке 18 мая.