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На «Ночь музеев» в Кургане приедет театр из Казахстана

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На «Ночь музеев» в Кургане приедет театр моды «Томирис» из Казахстана.
На «Ночь музеев» в Кургане приедет театр из Казахстана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию Кургана.

«Театр моды «Томирис» из Петропавловска покажет свои коллекции. Конечно же, будут организованы фотозоны, ожидаются розыгрыш призов и живая музыка, а также хит «Ночи музеев» — экскурсии с фонариками», — говорится в сообщении.

Показ состоится 17 мая. Также посетителей ждут научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальные выступления, включая концерт рок-группы «Подземка» и спектакль-летопись «Наши: во имя жизни».

Ранее сообщалось, что «Ночь музеев» пройдёт во Владивостоке 18 мая.

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