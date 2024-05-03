Во Владивостоке 18 мая пройдёт «Ночь музеев»

Во Владивостоке 18 мая пройдёт общегородская «Ночь музеев».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В городе пройдут различные экспозиции и выставки, мастер-классы, будут установлены фотозоны, также планируется представить театральные постановки.

Кроме того, будут организованы разнообразные культурные мероприятия — от выступления исполнителей из КНР до научного поединка. Программа «Ночи музеев» охватит различные музеи, галереи, клубы, парки, океанариум и другие достопримечательности города.

Ранее сообщалось, что в Омске темой всероссийской акции «Ночь музеев — 2024» станут письма и семейные реликвии.