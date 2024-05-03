RT в Telegram
Подпишись

Во Владивостоке 18 мая пройдёт «Ночь музеев»

Короткая ссылка
Во Владивостоке 18 мая пройдёт общегородская «Ночь музеев».
Во Владивостоке 18 мая пройдёт «Ночь музеев»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia

В городе пройдут различные экспозиции и выставки, мастер-классы, будут установлены фотозоны, также планируется представить театральные постановки.

Кроме того, будут организованы разнообразные культурные мероприятия — от выступления исполнителей из КНР до научного поединка. Программа «Ночи музеев» охватит различные музеи, галереи, клубы, парки, океанариум и другие достопримечательности города.

Ранее сообщалось, что в Омске темой всероссийской акции «Ночь музеев — 2024» станут письма и семейные реликвии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить