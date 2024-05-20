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Более 20 тысяч подростков хотят устроиться на подработку в Подмосковье

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Более 20 тыс. подростков хотят устроиться на летнюю подработку в Московской области.
Более 20 тысяч подростков хотят устроиться на подработку в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Радио 1».

«Для комфорта детей и родителей мы сделали трудоустройство максимально удобным и цифровым», — сказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Найти подходящую вакансию на время летних каникул подростки могут онлайн — уже есть 9 тыс. предложений о работе, среди которых ландшафтный дизайн, упаковка и вожатые.

Ранее сообщалось, что список популярных подработок у подростков возглавила вакансия курьера.

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