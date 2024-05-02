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Список популярных подработок у подростков возглавила вакансия курьера

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Новое исследование показало, что подработка курьером пользуется популярностью у 21% подростков.
Список популярных подработок у подростков возглавила вакансия курьера
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Также в списке предпочтений молодёжи оказались подработки работником склада (16%), продавцом-консультантом (13%), помощником на мероприятиях (13%), официантом (9%) и репетитором (8%).

Кроме того, 24% опрошенных россиян рассказали, что их дети собираются подрабатывать на летних каникулах.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае около 7000 подростков трудоустроят в 2024 году.

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