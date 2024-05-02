Список популярных подработок у подростков возглавила вакансия курьера
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».
Также в списке предпочтений молодёжи оказались подработки работником склада (16%), продавцом-консультантом (13%), помощником на мероприятиях (13%), официантом (9%) и репетитором (8%).
Кроме того, 24% опрошенных россиян рассказали, что их дети собираются подрабатывать на летних каникулах.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае около 7000 подростков трудоустроят в 2024 году.