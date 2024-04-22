В Пермском крае около 7000 подростков трудоустроят в 2024 году  

По данным Минтруда Пермского края, в 2024 году в регионе планируют трудоустроить 7000 жителей в возрасте 14—18 лет. В прошлом году трудоустроились 6136 несовершеннолетних.

В 2022 году работать устроились 5425 подростков, в 2021-м — 7973, пишет Properm.ru.

Из краевого бюджета в качестве материальной поддержки в период трудоустройства в 2023 году было выплачено более 6 млн рублей.

В этом году 262 пермских работодателя готовы предоставить для трудоустройства подростков 5682 рабочих места по всему региону. Открыты вакансии уборщиков, дворников, подсобных рабочих, разнорабочих, помощников продавцов, вожатых, специалистов по сопровождению проектов, официантов, библиотекарей, инструкторов по спорту.

Помощь в трудоустройстве молодёжи наряду со службой занятости оказывают студенческие отряды и молодёжные центры.

Ранее россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, с какого возраста, по их мнению, можно начинать трудовую деятельность и какие профессии подходят для подростков.