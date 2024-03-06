Россияне назвали работу курьера идеальным видом занятости для подростков

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, с какого возраста, по их мнению, можно начинать трудовую деятельность и какие профессии подходят для подростков.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Порядка 83% опрошенных считают, что подростки должны подрабатывать: 37% — в выпускных классах школы, 31% — на первых курсах вуза или колледжа, а 15% выразили мнение, что подрабатывать могут учащиеся средней школы.

Большинство респондентов (66%) считают работу курьера идеальным видом занятости для подростка. 60% отдали голоса за работу сборщика заказов, 42% — аниматора, 38% — официанта, 32% — продавца-консультанта.

Подработку на складе отметили 28% участников исследования, промоутера выбрали 26%, копирайтера — 24%, репетитора и бариста — по 21% соответственно.

Ещё 17% считают, что подростки могут подрабатывать в качестве няни, 14% — в строительстве, 11% назвали другие сферы деятельности.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.