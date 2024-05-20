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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с выселением инвалидов из квартиры в Челябинске

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о выселении в подъезд семьи инвалидов в Челябинске.
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с выселением инвалидов из квартиры в Челябинске
  • AP
  • © Ekaterina Shtukina, Sputnik

Об этом сообщает URA.RU.

«В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении жилищных прав семьи пенсионеров из Челябинска, являющихся инвалидами. Пожилая супружеская пара проживает в квартире, приобретённой за счёт средств ипотечного кредитования. В 2011 году они полностью погасили задолженность, однако через несколько лет им поступило требование о перезаключении договора в связи с переименованием банковской организации», — говорится в сообщении ведомства.

Семья перезаключать договор отказалась, однако суд удовлетворил требования банка и квартиру продали на торгах. Как говорится в материале, в мае этого года супругов судебные приставы выселили из единственного жилья.

Ранее юрист напомнила о финансовых правах для российских пенсионеров.

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