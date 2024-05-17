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Юрист Рогалева напомнила о финансовых правах для российских пенсионеров

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Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ирина Рогалева перечислила финансовые права российских пенсионеров.
Юрист Рогалева напомнила о финансовых правах для российских пенсионеров
  • РИА Новости

Прежде всего, данная категория граждан освобождается от уплаты налога на имущество, находящееся в собственности, это недвижимость, включая гараж или машино-место, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, российские пенсионеры освобождаются от налогообложения в части доходов, таких как пенсия и фиксированные выплаты к ней, а также компенсация (оплаты) от работодателя и уплаченные им суммы за оказание медицинских услуг сотрудникам.

Третье финансовое право пенсионеров — отпуск без сохранения заработной платы на срок до 14 календарных дней в году, добавила Рогалева, отметив, что в регионах могут быть предусмотрены и другие льготы для пенсионеров, помимо уже перечисленных.

Ранее «Радио 1» сообщало, что правительства Москвы и Московской области заключили соглашение, согласно которому некоторые категории граждан сохранят право бесплатного проезда в общественном транспорте Московского региона.

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