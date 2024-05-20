«Ливерпуль» объявил о назначении Слота на пост главного тренера клуба
Об этом сообщает официальный сайт «Ливерпуля».
26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем».