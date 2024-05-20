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«Ливерпуль» объявил о назначении Слота на пост главного тренера клуба

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Нидерландский специалист Арне Слот возглавил «Ливерпуль».

Об этом сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем».

 

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