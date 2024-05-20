«Ливерпуль» объявил о назначении Слота на пост главного тренера клуба

Нидерландский специалист Арне Слот возглавил «Ливерпуль».

Об этом сообщает официальный сайт «Ливерпуля».

26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем».