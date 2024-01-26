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Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24

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Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24
  • AP
  • © Jon Super

«Я понимаю, что для многих людей это шок. Дело в том, что у меня кончаются силы. Я уже давно знал, что мне придётся объявить об этом в какой-то момент. Я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова, снова и снова», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.

Под его руководством команда становилась чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».

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