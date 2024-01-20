Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на признание бывшего наставника сборной Англии по футболу шведа Свен-Йорана Эрикссона в любви к мерсисайдскому клубу и желании возглавить красных.

«Я был очень тронут, когда узнал об этом. Впервые услышал о том, что Эрикссон был болельщиком «Ливерпуля» всю свою жизнь», — приводит слова тренера Би-би-си.

Клопп предложил Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль».

«Он может сесть на моё место в моём офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема», — сказал он.

11 января 75-летний швед сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

Бывший тренер сборной Англии также возглавлял шведский «Гётеборг», лиссабонскую «Бенфику», английские «Манчестер Сити» и «Лестер», а также сборные Мексики, Кот‑д'Ивуара и Филиппин.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций поддержал Эрикссона.