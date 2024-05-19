Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем»
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«Дорогие ливерпульцы! Мы движемся к завершению нашего с вами пути. С первого дня это было совершенно невероятное время. Я безумно наслаждался им, и я хочу поблагодарить вас за поддержку», — сказал Клопп в соцсетях.
За сутки на новый аккаунт тренера подписалось более 1,5 млн человек.
26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее Клопп вспомнил матч, из-за которого у него «мог случиться инсульт».