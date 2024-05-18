Клопп вспомнил матч, из-за которого у него мог «случиться инсульт»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил матч между «Манчестер Сити» и «Лестером» в 2019 году.

«Я очень рад, что у меня тогда не случился инсульт. Я лежал на диване и говорил: «Мэддисон, блокируй его, прикрывай его! С тех пор я не люблю Мэддисона», — сказал Клопп на TheRedmenTV.

Напомним, что в тот вечер «Ман Сити» одержал победу над «Лестером» со счётом 1:0 и выиграл чемпионство, лишив «Ливерпуль» Клоппа шансов на титул.

В январе стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Ранее Арне Слот подтвердил, что возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне.