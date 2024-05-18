Клопп вспомнил матч, из-за которого у него мог «случиться инсульт»
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«Я очень рад, что у меня тогда не случился инсульт. Я лежал на диване и говорил: «Мэддисон, блокируй его, прикрывай его! С тех пор я не люблю Мэддисона», — сказал Клопп на TheRedmenTV.
Напомним, что в тот вечер «Ман Сити» одержал победу над «Лестером» со счётом 1:0 и выиграл чемпионство, лишив «Ливерпуль» Клоппа шансов на титул.
В январе стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
Ранее Арне Слот подтвердил, что возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне.