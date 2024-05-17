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Слот подтвердил, что возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне

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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что возглавит «Ливерпуль» в сезоне-2024/25.

«Могу подтвердить, что буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне», — приводит слова Слота ESPN.

Слот возглавляет «Фейеноорд» с июля 2021. В прошлом сезоне он привёл команду к победе в чемпионате Нидерландов. В этом году команда выиграла Кубок страны.

В январе стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Ранее Клопп рассказал, почему принял решение покинуть английский клуб.

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