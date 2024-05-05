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Клопп: я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему принял решение покинуть английский клуб.
Клопп: я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля»
  • Gettyimages.ru
  • © John Powell

«Для этой работы нужно быть полным сил, а готовности на 80% — недостаточно. Нужно быть в работе 24/7, что я и делал на протяжении длительного времени. Но я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В январе стало известно, что наставник принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.

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