Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Верю ли я сейчас, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю», — цитирует тренера Eurosport.

В январе стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году.