Фальк: Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть назначен на аналогичный пост в сборной Германии.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, DFB рассчитывает заключить трудовое соглашение с Клоппом в 2025 году, когда он успеет отдохнуть после работы в «Ливерпуле».

В январе стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил тренеру «Спортинга» Амориму контракт на три года.