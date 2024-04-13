Фальк: Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году
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Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, DFB рассчитывает заключить трудовое соглашение с Клоппом в 2025 году, когда он успеет отдохнуть после работы в «Ливерпуле».
В январе стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил тренеру «Спортинга» Амориму контракт на три года.