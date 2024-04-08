Сепулведа: «Ливерпуль» предложил тренеру «Спортинга» Амориму контракт на три года
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Как сообщает журналист Педру Сепулведа в социальных сетях, «Ливерпуль» предложил Амориму контракт на ближайшие три сезона.
По информации источника, финансовые условия практически согласованы.
В январе стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что Пирс Морган раскритиковал Клоппа.