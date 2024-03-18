RT в Telegram
Подпишись

Морган: Клопп — болван и неудачник

Короткая ссылка
Британский журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Морган: Клопп — болван и неудачник
  • Gettyimages.ru

«Клопп — ужасно бесчувственный болван и неудачник», — написал Морган в соцсетях.

После матча с «Манчестер Сити» (3:4) Клопп обратился к одному из журналистов: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».

В январе стало известно, что специалист принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить