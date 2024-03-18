Морган: Клопп — болван и неудачник

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Клопп — ужасно бесчувственный болван и неудачник», — написал Морган в соцсетях.

После матча с «Манчестер Сити» (3:4) Клопп обратился к одному из журналистов: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».

В январе стало известно, что специалист принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026.