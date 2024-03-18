Морган: Клопп — болван и неудачник
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«Клопп — ужасно бесчувственный болван и неудачник», — написал Морган в соцсетях.
После матча с «Манчестер Сити» (3:4) Клопп обратился к одному из журналистов: «Да ладно, ты явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на тебя».
В январе стало известно, что специалист принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026.